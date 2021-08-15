إيران تقيم مناطق عازلة على حدودها تحسبًا لموجة لاجئين من أفغانستان

طهران - (د ب أ)

أقامت إيران مناطق عازلة على حدودها مع أفغانستان لتوفير الحماية لهم، تحسبا لتدفق موجة من اللاجئين في أعقاب تقدم طالبان في البلاد.

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية لوكالة الانباء الايرانية الرسمية (إرنا) اليوم الأحد: "لقد توقعنا بالفعل موجة جديدة من اللاجئين من أفغانستان منذ شهرين، ومن ثم بدأنا في إقامة مناطق عازلة مؤقتة عند المعابر الحدودية الثلاثة" .

وتهدف المناطق العازلة الثلاث المؤقتة، في شمال البلد وجنوب شرقه، إلى توفير الحماية والأمن للاجئين.

وقال المتحدث حسين قاسمي: "بمجرد أن يهدأ الوضع الحالي مرة أخرى، يمكن للاجئين العودة إلى ديارهم من هناك".

وأضاف أن مسؤولى وزارة الصحة سيكونون حاضرين أيضا فى المناطق العازلة بسبب وضع جائحة كورونا الحالي في إيران.

وبالنسبة لإيران، فإن موجة اللاجئين من أفغانستان ليست جديدة، فقد سمحت البلاد لأكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني بالدخول بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان في عام 1979.