الكويت تدعو مواطنيها لمغادرة أفغانستان فورًا بسبب الأوضاع الأمنية

الكويت - (د ب أ)

أهابت وزارة الخارجية الكويتية بكافة المواطنين الكويتيين عدم زيارة أفغانستان في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة داعية المواطنين الموجودين هناك لمغادرتها فورا.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد استعدادها لتقديم المساعدة والرد على استفسارات المواطنين الكويتيين من خلال سفارتيها في أوزبكستان وباكستان .

ودخلت عناصر حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول مساء اليوم الأحد .