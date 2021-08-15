الناتو: نسعى إلى الإبقاء على مطار كابول مفتوحًا لتسهيل وتأمين عمليات الإجلاء

وكالات

أكد حلف الشمال الأطلسي "ناتو" أنها سيواصل العمل من أجل الإبقاء على العمل في مطار العاصمة الأفغانية كابول، حسبما ذكرت العربية.

وذكر الناتو، أنه يسعى إلى المساعدة على إبقاء مطار كابول مفتوحًا لتسهيل وتأمين عمليات الإجلاء.

هذا وأعلنت حركة طالبان الأحد، دخول مقاتليها إلى العاصمة الأفغانية كابول، مشيرة إلى أن مقاتليها دخلوا المقرات الرسمية التي تم إخلاؤها في العاصمة، وتأمين مراكز الشرطة وجامعة كابول ووزارة التعليم، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

بدوره غادر السفير الأمريكي في أفغانستان، الأحد مقر السفارة الأمريكية في كابول إلى مطار حامد كرزاي الدولي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.