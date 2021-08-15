رئيس مجلس المصالحة الأفغانية يؤكد تنازل غني عن منصبه ومغادرته البلاد

أفغانستان - (أ ش أ)

أكد رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، عبد الله عبد الله، اليوم الأحد، تنازل الرئيس أشرف غني عن منصبه ومغادرته البلاد، داعيًا حركة طالبان إلى إتاحة بعض الوقت للتفاوض قبل دخول العاصمة كابول.

وبحسب ما ذكرته قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، حث عبدالله في رسالة بالفيديو الشعب إلى التزام الهدوء، معربًا عن أمله في أن يمر هذا الوقت الصعب قريبًا وأن يرى الشعب أيامًا يسودها السلام.

وقال عبدالله إن غني غادر البلاد مشيرًا إليه بـ"الرئيس السابق" داعيا القوات الأفغانية إلى التعاون لضمان الأمن في البلاد،وإنه يطلب من طالبان إتاحة بعض الوقت لإجراء محادثات قبل دخول العاصمة كابول.

من جانبها، أعلنت حركة طالبان، في بيان، أنها أصدرت أوامر إلى مقاتليها بدخول كابول لتأمينها عقب انسحاب القوات الحكومية، وذلك لمنع الفوضى والنهب، ودعت الحركة الشعب إلى عدم الخوف من مقاتليها، بحسب ما ذكرته "طلوع نيوز" في تغريدة عبر "تويتر".