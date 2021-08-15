طالبان تسيطر على القصر الرئاسي في كابول

وكالات

سيطرت حركة طالبان، على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

هذا وأعلنت حركة طالبان الأحد، دخول مقاتليها إلى العاصمة الأفغانية كابول، مشيرة إلى أن مقاتليها دخلوا المقرات الرسمية التي تم إخلاؤها في العاصمة، وتأمين مراكز الشرطة وجامعة كابول ووزارة التعليم، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

بدوره غادر السفير الأمريكي في أفغانستان، الأحد مقر السفارة الأمريكية في كابول إلى مطار حامد كرزاي الدولي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال في وقت سابق، إن إجلاء العاملين بالسفارة الأمريكية في كابول هو "المهمة الأولى".

وكان رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان، عبد الله عبد الله، أكد اليوم الأحد، فرار الرئيس أشرف غني من البلاد، في الوقت الذي طوقت فيه قوات حركة طالبان العاصمة كابول، قبل دخولها.