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البرلمان العربي يعزي لبنان في ضحايا حادث انفجار خزان الوقود بعكار

05:31 م الأحد 15 أغسطس 2021
البرلمان العربي يعزي لبنان في ضحايا حادث انفجار خزان الوقود بعكار

البرلمان العربي

مصر - (أ ش أ)

أعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة للبنان في ضحايا انفجار خزان الوقود الذي وقع فجر اليوم بمحافظة عكار شمال لبنان، وأسفر عن وفاة وإصابة العديد من المدنيين.

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني والوقوف معه في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه،وأن يحفظ لبنان وشعبه من كل مكروه.

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البرلمان العربي لبنان انفجار خزان الوقود محافظة عكار

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