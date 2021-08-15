البرلمان العربي يعزي لبنان في ضحايا حادث انفجار خزان الوقود بعكار

مصر - (أ ش أ)

أعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة للبنان في ضحايا انفجار خزان الوقود الذي وقع فجر اليوم بمحافظة عكار شمال لبنان، وأسفر عن وفاة وإصابة العديد من المدنيين.

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع الشعب اللبناني والوقوف معه في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وغفرانه،وأن يحفظ لبنان وشعبه من كل مكروه.