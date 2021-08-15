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طالبان تعلن دخول العاصمة الأفغانية وتدعو سكانها إلى عدم القلق

05:31 م الأحد 15 أغسطس 2021
طالبان تعلن دخول العاصمة الأفغانية وتدعو سكانها إلى عدم القلق

حركة طالبان

وكالات

أعلنت حركة طالبان الأحد، دخول مقاتليها إلى العاصمة الأفغانية كابول، مشيرة إلى أن مقاتليها دخلوا المقرات الرسمية التي تم إخلاؤها في العاصمة، وتأمين مراكز الشرطة وجامعة كابول ووزارة التعليم، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وذكرت الحركة وفقًا لـ"الحرة" أن عناصرها دخلوا كابول بكل هدوء وأنه على سكان كابل عدم القلق أو الخوف من مقاتلي الحركة.

وقالت طالبان، إن الشرطة تخلت عن مسؤوليتها في حفظ الأمن بكابول، لافتة إلى أنه أمرت مقاتليها بدخول العاصمة الأفغانية لمنع عمليات النهب.

حركة طالبان كابول جامعة كابول عمليات النهب

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