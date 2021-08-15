الحرب في أفغانستان: طالبان تعلن دخول مسلحيها بعض مناطق كابول

وكالات:

أكدت حركة طالبان أن مسلحيها دخلوا عددا من مناطق العاصمة كابول، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وزعمت الحركة على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها في "تويتر" اليوم الأحد أن قواتها "تصل إلى تلك المناطق التي حصلت فيها بعض أعمال الشغب والنهب من قبل بعض المفسدين"، مشددة على أن هذا الإجراء ليس من أجل قتال أو اقتحام بل يهدف إلى "تأمين المناطق وحفظ ممتلكات المواطنين وثرواتهم".

وأفادت وسائل إعلام أفغانية بأن الرئيس أشرف غني غادر البلاد، فيما باتت قوات حركة "طالبان" على مشارف العاصمة كابول.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن مصادر مطلعة أكدت صحة الأنباء عن مغادرة غني بلده.

في غضون ذلك، أشارت وسائل إعلام في طاجيكستان إلى أن غني يتوجه إلى هذا البلد.

من جانبها، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في القصر الرئاسي تأكيده أن غني وافق على الاستقالة قائلا إنه لا يمكن السماح بتفادي اندلاع الأعمال القتالية في كابول.