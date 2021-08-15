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مصدر طاجيكي: حدودنا مع أفغانستان هادئة ولا محاولات لعبورها

03:56 م الأحد 15 أغسطس 2021
مصدر طاجيكي: حدودنا مع أفغانستان هادئة ولا محاولات لعبورها

ارشيفية

موسكو- (أ ش أ):

أكد مصدر بهيئة حرس الحدود الطاجيكية أن الوضع على الحدود مع أفغانستان هادئ ولا توجد محاولات من قبل اللاجئين لعبور الحدود في ظل توتر الأوضاع في أفغانستان ودخول قوات من حركة طالبان المتشددة إلى العاصمة كابول.

وقال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد: "إن الوضع على الحدود الطاجيكية الأفغانية الآن هادئ ولم نرصد أي محاولات لاجتياز الحدود من قبل اللاجئين".

ومن جانبه، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوزبكية يوسوب كابولجانوف - في وقت سابق اليوم - إن سفارة بلاده في العاصمة الأفغانية كابول والقنصلية العامة في مزار شريف تعملان بشكل طبيعي، مشيرا إلى بقاء الموظفين في السفارة والقنصلية في أماكنهم وعدم إجلائهم.

وأشار كابولجانوف إلى أن مجموعة من المواطنين الأفغان غادروا منطقة جسر الصداقة بين أفغانستان وأوزبكستان وعادوا إلى بلادهم.

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حرس الحدود الطاجيكية أفغانستان طالبان تحكم أفغانستان حركة طالبان

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