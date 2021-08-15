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برلماني روسي: التطورات الجارية في أفغانستان كانت متوقعة

03:54 م الأحد 15 أغسطس 2021
برلماني روسي: التطورات الجارية في أفغانستان كانت متوقعة

طالبان في أفغانستان

موسكو – (أ ش أ):

قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) قسطنطين كوساتشوف، إن التطورات الجارية في أفغانستان كانت متوقعة.

وأضاف كوساتشوف - في تصريح صحفي اليوم الأحد - : "بعد الانسحاب السريع للولايات المتحدة وحلفائها من هذا البلد، لم يكن من الممكن أن نتوقع تطورا مختلفا للوضع الحالي"، لافتا إلى أن المفاجأة الوحيدة هي سرعة ما يحدث.

وتابع:"أن تسوية الوضع في أفغانستان يتطلب تعزيز الجهود الدبلوماسية الإقليمية وتعزيز القوات الدفاعية في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي لتجنب أي مغامرات متوقعة من جانب حركة طالبان في الدول المجاورة".. محذرا من أن عدم الاستقرار في أفغانستان يشكل تهديدا على جميع الدول، موضحا أن هناك احتمال لظهور قاعدة جديدة من الإرهاب الدولي هناك.

وأردف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي:"أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر أمس القوات والاستخبارات الأمريكية بمراقبة الوضع عن كثب لتجنب نمو الإرهاب في أفغانستان، وأعتقد أن مصالحنا تلتقي هنا مع أمريكا".. مؤكدا أن عدم الاستقرار في أفغانستان يهدد جميع الدول تقريبا مع الأخذ في الحسبان احتمال ظهور قاعدة جديدة من الإرهاب الدولي وتدفق محتمل للاجئين إلى أوروبا في المقام الأول.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها تعمل مع شركاء موسكو لعقد اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي حول الوضع في أفغانستان.

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