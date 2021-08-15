بري: كارثة عكار فجر أسود ودام جديد في تاريخ لبنان واللبنانيين

بيروت- (أ ش أ):

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، إن حادث انفجار خزان الوقود بعكار شمالي لبنان هو بمثابة فجر أسود ودام جديد في تاريخ لبنان واللبنانيين.

وأكد بري - في بيان اليوم الأحد - أن الكارثة هذه المرة في عكار التي تعاني الحرمان، وتحديدا في بلدة التليل التي فجعت وفجع معها كل اللبنانيين بسقوط العشرات من خيرة أبنائها وأبناء عكار بين قتيل وجريح.

وتوجه بري لأبناء عكار وأهالي بلدة التليل وللجيش اللبناني بالتعازي، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

وختم بري بيانه قائلا: " أما آن لهذا الليل ان ينجلي؟".

وشهدت منطقة عكار شمالي لبنان انفجارا ضخما في الساعات الأولى من صباح اليوم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا وإصابة 80 آخرين على الأقل.