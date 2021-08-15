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أبوالغيط يعزي لبنان في انفجار عكار

12:59 م الأحد 15 أغسطس 2021
أبوالغيط يعزي لبنان في انفجار عكار

أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

القاهرة- (أ ش أ(:

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن خالص تعازيه ومواساته للبنان في الانفجار المروع لخزان الوقود الذي وقع فجر اليوم بمدينة عكار شمال لبنان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين .

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الوضع الصعب الذي يمر به لبنان والذي وضع الشعب اللبناني في خضم أزمة غير مسبوقة، لم يعد يحتمل المزيد من المآسي لتضاف لآلامه التي لم تندمل منذ كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 .

وأعرب المصدر عن الأمل في تجنب انفلات زمام الأمور ما لم يتم التجاوب مع المطلب الدولي بالإسراع في تشكيل حكومة قادرة على بسط الأمن وهيبة الدولة والتعامل مع التحديات الراهنة بشكل سريع وفعال بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن اللبناني.

وجدد المصدر تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه في أزمته الحالية.

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أحمد أبوالغيط جامعة الدول العربية ضحايا انفجار عكار لبنان

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