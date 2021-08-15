وزير داخلية النمسا: نعتزم ترحيل أشخاص إلى أفغانستان طالما استطعنا

فيينا- (د ب أ):

أعلنت النمسا أنها ستواصل ترحيل أشخاص إلى أفغانستان، على الرغم من التقدم الكبير، الذي أحرزته حركة طالبان المتشددة في البلاد.

وقال وزير الداخلية، كارل نيهمر من حزب "الشعب النمساوي المحافظ" للعدد الصادر اليوم الأحد من صحيفة كلين تسايتونج "نحن بحاجة إلى ترحيلهم طالما استطعنا".

وأضاف أن بلاده تعمل حاليا على تنظيم رحلة طيران ، بالتعاون مع أفغانستان.

وتابع "عندما تصبح مثل تلك الرحلة ممكنة، عندئذ سنقوم بذلك. وإذا لم تنجح، ينبغي أن نفكر في بدائل".

وقال الوزير إن الهدف هو عرقلة نشاط مهربي البشر ومنع حركة جديدة للاجئين باتجاه وسط أوروبا.

وأعلن نيهمر، مع وزير الخارجية، الكسندر شالينبرج، أنه ستتم مناقشة الدعم للدول المجاورة لأفغانستان، في مؤتمر عبر الإنترنت في المستقبل.

وفي ضوء تقدم طالبان في أفغانستان، أعلنت العديد من الدول الأوروبية، بما فيها ألمانيا وفرنسا، وقف عمليات الترحيل إلى الدولة التي تمزقها الحرب.