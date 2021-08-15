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وزير الدفاع الأفغاني يتعهد بالحفاظ على أمن العاصمة.. وأنباء عن مفاوضات في القصر الرئاسي

12:46 م الأحد 15 أغسطس 2021
وزير الدفاع الأفغاني يتعهد بالحفاظ على أمن العاصمة.. وأنباء عن مفاوضات في القصر الرئاسي

وزير الدفاع بسم الله خان محمدي

كابول- (د ب أ):

تعهد وزير الدفاع الأفغاني بالحفاظ على أمن العاصمة حتى "التوصل إلى اتفاق"، وذلك وسط أنباء عن مفاوضات تجري في القصر الرئاسي لنقل السلطة لحركة طالبان.

وقال وزير الدفاع بسم الله خان محمدي، في مقطع فيديو تم نشره عبر موقع فيسبوك، إنه بصفته ممثلا للقوات المسلحة يضمن أمن كابول.

وقال إن الرئيس أشرف غني التقى سياسيين محليين وكلفهم بمهمة تشكيل وفد للسفر إلى الدوحة يوم غد للتوصل إلى اتفاق مع طالبان. وشدد بالقول :"أؤكد لكم جميعا أنه سيتم الحفاظ على أمن كابول حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

في غضون ذلك، نقلت وكالة "خاما برس" عن مصادر لم تسمها أن مفاوضات تجري في القصر الرئاسي لنقل السلطة لحركة طالبان.

ووفقا للوكالة فإن رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله يتوسط في العملية.

ونقلت عن المصادر القول إنه سيتم تعيين علي أحمد جلالي رئيسا للحكومة المؤقتة الجديدة.

بسم الله خان محمدي وزارة الدفاع الأفغانية حركة طالبان أفغانستان

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