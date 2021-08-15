وزراء أفغان يستعدون لانتقال سلمي للسلطة

كابول- (بي بي سي):

الوضع في كابول مستمر في التحرك بسرعة، والتقارير تتغير وتتناقض أحيانا في مواكبتها للوضع.

وقال وزير الداخلية الأفغاني بالإنابة في شريط فيديو، بثته قناة "تولو تي في" المحلية، إنه سيكون هناك "انتقال سلمي للسلطة" إلى حكومة انتقالية. مشيرا إلى إن كابول لن تتعرض للهجوم.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن مسؤول أفغاني قوله إن مفاوضي طالبان يتجهون إلى القصر الرئاسي للتحضير "لنقل" السلطة.

وكانت طالبان قالت في وقت سابق من اليوم إنها أصدرت تعليماتها للمقاتلين بالانتظار عند مشارف المدينة.