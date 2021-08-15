Masrawy logo white

وزراء أفغان يستعدون لانتقال سلمي للسلطة

12:17 م الأحد 15 أغسطس 2021
وزراء أفغان يستعدون لانتقال سلمي للسلطة

علم أفغانستان

كابول- (بي بي سي):

الوضع في كابول مستمر في التحرك بسرعة، والتقارير تتغير وتتناقض أحيانا في مواكبتها للوضع.

وقال وزير الداخلية الأفغاني بالإنابة في شريط فيديو، بثته قناة "تولو تي في" المحلية، إنه سيكون هناك "انتقال سلمي للسلطة" إلى حكومة انتقالية. مشيرا إلى إن كابول لن تتعرض للهجوم.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس عن مسؤول أفغاني قوله إن مفاوضي طالبان يتجهون إلى القصر الرئاسي للتحضير "لنقل" السلطة.

وكانت طالبان قالت في وقت سابق من اليوم إنها أصدرت تعليماتها للمقاتلين بالانتظار عند مشارف المدينة.

هذا المحتوى من

أفغانستان وزارة الداخلية الأفغانية حركة طالبان

الخبر التالى:

أكثر من 300 قتيل وأضرار جسيمة بعد الزلزال الذي ضرب جنوب هايتي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الثانوية الأزهرية 2021:كيفية الحصول على النتيجة برقم الجلوس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا