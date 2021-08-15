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حل أكبر منظمة احتجاجية في هونج كونج

11:29 ص الأحد 15 أغسطس 2021
حل أكبر منظمة احتجاجية في هونج كونج

احتجاجات في هونج كونج

هونج كونج- (د ب أ):

ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أنه تم حل أكبر منظمة احتجاجية في هونج كونج، قائلة اليوم الأحد إنها لم تتمكن من العمل، وسط الضغط من جانب الحكومة.

وذكرت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك) اليوم الأحد، أنه ليس لديها خيار سوى أن تحل نفسها، بعد خسارة مؤسسها ، فيجو تشان، الذي يواجه قضايا قانونية حالية.

وعززت حكومة هونج كونج ضغطها السياسي على منظمات المجتمع المدني، الذي تتهمها باتخاذ إجراءات مناهضة للحكومة.

وتتعرض الجبهة، التي قامت بتنظيم الكثير من المسيرات الضخمة خلال احتجاج مؤيد للديمقراطية بالمدينة عام 2019 ، ومنظمات أخرى لضغوط متزايدة، حيث توسع السلطات قمعها ، في أعقاب تبني قانون الأمن الوطني العام الماضي.

يأتي إعلان حل المنظمة، بعد أيام من تحذير رئيس الشرطة في هونج كونج من أن المنظمة ربما انتهكت قوانين الأمن الوطني بالمدينة وانتهكت قوانين أخرى، بعدم تسجيل نفسها بالشكل الصحيح ، لدى دار سجل الشركات التابع للحكومة، حسب مفوض قوة شرطة هونج كونج، رايموند سيو، في مقابلة مع صحيفة "تا كونج باو" التي تدعمها بكين.

احتجاجات في هونج كونج هونج كونج منظمة احتجاجية الجبهة المدنية لحقوق الإنسان

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