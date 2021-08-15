الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخا باليستيا حوثيا

الرياض- (د ب أ):

أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده السعودية، أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه نجران جنوب غربي المملكة.

وأكد التحالف، في بيان له اليوم الأحد، "استمرار الميليشيات الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف :"نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

وتأتي المحاولات الحوثية المتكررة لاستهداف أعيان بالمملكة في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات.