فرار أكثر من 80 جنديا أفغانيا إلى أوزبكستان

موسكو- (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأوزبكية، في طشقند، عاصمة أوزبكستان اليوم الأحد أنه بسبب الغزو السريع لأفغانستان، من قبل حركة طالبان الأفغانية، فر 84 جنديا إلى أوزبكستان المجاورة، في آسيا الوسطى.

وكان أفراد من أجهزة الأمن الأفغانية قد طلبوا مساعدة أمس السبت. وأصيب ثلاثة منهم. وحسب معلومات من أوزبكستان، كان جنود أفغان آخرون، على جسر بشكل مؤقت بين الدولتين. وعادوا منذ ذلك الحين.

وذكرت وزارة الخارجية في الجمهورية السوفيتية السابقة أنها تجري محادثات مع الدولة الجارة، حول عودة الأفغان إلى وطنهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز الحراسة على الحدود، التي تزيد طولها على 130 كيلومترا. وهدأ الوضع في بادئ الأمر، اليوم الأحد.

يشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، فر مئات من أفراد قوات الأمن الأفغانية، بالفعل إلى طاجيكستان وأوزبكستان، خوفا من طالبان. وتعرب روسيا عن قلقها من احتمال أن يمتد الصراع إلى جمهوريات سوفيتية سابقة مجاورة.