ولاية برلين تعتزم استقبال لاجئين من أفغانستان

برلين- (د ب أ):

أعلنت ولاية برلين استعدادها لاستقبال لاجئين من أفغانستان.

وقال وزير الداخلية المحلي للولاية أندرياس جايزل لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد إن برلين سوف تستقبل بالتعاون مع ولايات أخرى حصة من اللاجئين "الذين عملوا لأجل الديمقراطية في أفغانستان...إننا بحاجة لقررات على المستوى الاتحادي لأجل ذلك".

ودعت وزيرة شؤون الهجرة بولاية برلين، إلكه برايتنباخ، إلى "حملة مساعدات إنسانية تشارك بها برلين بالطبع".

ومن جانبها صرحت السياسية البارزة بحزب الخضر بتينا ياراش بأنها ترى أنه تقع مسؤولية على عاتق ألمانيا وولاية برلين، وقالت: "يتعين على برلين أن توفر للحكومة عرض استقبال حصة من اللاجئين في إطار العمل الألماني".

يشار إلى أن جماعة طالبان غزت أجزاء عريضة من أفغانستان منذ تنفيذ القرار بسحب القوات الدولية من هناك، ومن بينها الجيش الألماني أيضا.

وتسعى طالبان لتأسيس "إمارة إسلامية بأفغانستان، مثلما كانت قبل دخول القوات الأمريكية في عام 2001.