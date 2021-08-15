طالبان: لا نعتزم دخول كابول بالقوة

كابول- (د ب أ):

أكدت حركة طالبان اليوم الأحد أنها لا تعتزم دخول العاصمة الأفغانية كابول بالقوة، ووجهت مقاتليها بالبقاء على مشارفها.

وقالت الحركة في بيان، نشرته صفحة المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد على موقع تويتر، :"العاصمة كابول مدينة كبيرة ومكتظة بالسكان، والمجاهدون لا يعتزمون دخول المدينة بالقوة أو الحرب"، مضيفة أن مفاوضات تجري من أجل "انتقال سلمي".

يأتي هذا وسط أنباء عن وصول مسلحي الحركة للعاصمة وبدء الدخول إليها.