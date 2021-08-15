Masrawy logo white

الأمطار الغزيرة تقتل عدة أشخاص في اليابان

11:20 ص الأحد 15 أغسطس 2021
الأمطار الغزيرة تقتل عدة أشخاص في اليابان

الامطار

طوكيو- (د ب أ):

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن. إتش. كيه" اليوم الأحد أن عدة أشخاص لقوا حتفهم، جراء الأمطار الغزيرة في اليابان.

وعثر على امرأتين مسنتين في مقاطعة "ناجانو" بالقرب من قناة، وتم الإعلان عن وفاتهما لاحقا، حسب "إن.إتش.كيه".

وكانت امرأة قد توفيت في وقت سابق، في انهيار أرضي في مقاطعة "نجازاكي" في جزيرة "كيوشو" جنوب غرب البلاد، الأكثر تضررا. واعتبرا زوجها وابنتها في عداد المفقودين.

وفي الوقت نفسه، تم إنقاذ ثمانية أشخاص من انهيار أرضي في مقاطعة "ناجانو". وتم تشخيص حالة ثلاثة منهم، من بينهم طفلان، بأنها "توقف في القلب والجهاز التنفسي"، وهي عبارة شائعة في اليابان، قبل أن يتم تأكيد وفاة الأشخاص رسميا.

وأضافت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن هناك أربعة أشخاص مفقودون.

وعلى الرغم من أن الأمطار توقفت في أجزاء واسعة من جزيرة "كيوشو"، صباح اليوم الأحد، مازالت السلطات تحذر من خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، نتيجة للأرض اللينة.

وفي مقاطعة "ساجا"، حوصر مستشفى، وسط مياه الفيضانات، لكن كان بالإمكان نقل المرضى إلى مكان آمن، في الطوابق المرتفعة، حسب وسائل الإعلام.

الامطار اليابان الامطار الغزيرة هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية

الخبر التالى:

طالبان تصل إلى كابول وتجري مفاوضات من أجل انتقال سلمي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الثانوية الأزهرية 2021:كيفية الحصول على النتيجة برقم الجلوس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا