Masrawy logo white

اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن إصابة 3 من أعضاء وسائل الإعلام الأجنبية بكورونا

08:58 ص الأحد 15 أغسطس 2021
اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن إصابة 3 من أعضاء وسائل الإعلام الأجنبية بكورونا

أرشيفية

طوكيو - أ ش أ:
أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية، اليوم الأحد، أن ثلاثة من أعضاء وسائل الإعلام الأجنبية الذين غطوا أولمبياد طوكيو أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في غضون 14 يومًا من مغادرة اليابان.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن تلك الحالات تعد الأولى من نوعها التي يبلغ عنها المنظمون الذين لم يفصحوا عن جنسيات أو تفاصيل أخرى عن الإعلاميين.
وبلغ العدد الإجمالي للحالات الإيجابية المتعلقة بدورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد البارالمبية منذ مطلع يوليو الماضي 576 حالة.

هذا المحتوى من

أولمبياد طوكيو وسائل الإعلام الأجنبية اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية فيروس كورونا

الخبر التالى:

تايلاند تسجل 21 ألفا و 882 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • ​التمويل العقاري| كيف تحصل على شقة إسكان في 3 مشروعات لمتوسطي الدخل؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا