اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو تعلن إصابة 3 من أعضاء وسائل الإعلام الأجنبية بكورونا

طوكيو - أ ش أ:

أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية، اليوم الأحد، أن ثلاثة من أعضاء وسائل الإعلام الأجنبية الذين غطوا أولمبياد طوكيو أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في غضون 14 يومًا من مغادرة اليابان.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن تلك الحالات تعد الأولى من نوعها التي يبلغ عنها المنظمون الذين لم يفصحوا عن جنسيات أو تفاصيل أخرى عن الإعلاميين.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات الإيجابية المتعلقة بدورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد البارالمبية منذ مطلع يوليو الماضي 576 حالة.