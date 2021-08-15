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هولندا: إعطاء 22 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

08:57 ص الأحد 15 أغسطس 2021
هولندا: إعطاء 22 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

لقاحات كورونا

امستردام - (د ب أ):
أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد إنه تم إعطاء 22 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا 93ر1 مليون، والوفيات 18 ألفا و 212.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل عام و24 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

لقاحات كورونا جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا

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