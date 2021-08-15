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محمد المرزوقي: مصر والإمارات قد يصبحان مركزا لتصدير سيارات الطاقة النظيفة

08:05 ص الأحد 15 أغسطس 2021
محمد المرزوقي: مصر والإمارات قد يصبحان مركزا لتصدير سيارات الطاقة النظيفة

محمد المرزوقي عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

قال محمد المرزوقي عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الوقت الحالي هو الأنسب لإنشاء مدارس فنية خاصة بتجميع واصلاح السيارات الكهربائية التي ستغزو العالم في غضون ٢٠ عاما على الأقل.

وأوضح المرزوقي أنه من سيتخلف عن ركب صناعة السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز سيفقد فرصة كبيرة نتيحة استيراد السيارات ومكوناتها.

ولفت محمد المرزوقي إلى أن مصر والإمارات لديهم من الإمكانيات ما يؤهلهما للدخول في مجال التعليم الفني وايضا صناعة سيارة مشتركة توفر عناء الاستيراد وضياع العملة الصعبة ويمكن أن يكون البلدين مركزا لتصدير السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة إلى دول أفريقيا، وتنافس في نفس الوقت عالميا.

ولفت المرزوقي إلى أن أسعار السيارات الدول العربية، أسعارها مرتفعة بشكل مبالغ فيه، بسبب تكاليف الاستيراد من نقل وجمارك وقطع غيار، مشددا على ضرورة استخدام مكونات محلية الصنع لا تقل عن 70% حتى يمكن طرح سيارة بسعر عادل نسبيا.

وشدد محمد المرزوقي على أن وزارة التجارة والصناعة المصرية تقوم بجهود جبارة لإحياء برامج الانتاج والتصدير في العديد من المجالات وعلى رأسها قطاع السيارات والأجهزة المنزلية وقطاع الصناعات الغذائية.

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مصر الإمارات سيارات الطاقة النظيفة محمد المرزوقي

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