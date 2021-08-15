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سكاي نيوز: دوي انفجار جديد في منطقة عكار شمالي لبنان

08:03 ص الأحد 15 أغسطس 2021
سكاي نيوز: دوي انفجار جديد في منطقة عكار شمالي لبنان

الرئيس اللبناني ميشال عون

أفاد موقع سكاي نيوز في نبأ عاجل بسماع دوي انفجار جديد في منطقة عكار شمالي لبنان

وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون القضاء بإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات انفجار خزان الوقود في عكار.

فيما طالب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري باستقالة عون بعد انفجار عكارالرئيس اللبناني يطالب بالتحقيق بانفجار عكار.

وقُتل 20 شخصا وأصيب 79 آخرون، في الساعات الأولى من صباح اليوم، في انفجار ضخم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين بمنطقة عكار شمالي لبنان، فيما لا تزال عمليات الإطفاء جارية والبحث عن مفقودين.
ويشهد لبنان أزمة نقص حادة في الوقود رغم استيراد كميات كافية منه، وذلك بسبب تخزين المواد البترولية لتهريبها أو للبيع في السوق السوداء، وذلك قبل قرار رفع الدعم عن المشتقات البترولية، الصادر مساء الأربعاء الماضي.
وشنت الأجهزة الأمنية اللبنانية، أمس، حملات مكثفة لضبط مستودعات الوقود المخالفة ومحتكري المشتقات البترولية؛ بغرض بيع الوقود المدعوم بأسعار أعلى بعد رفع الدعم.

حادث انفجار عكار لبنان ميشال عون

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