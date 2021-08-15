الصليب الأحمر اللبناني يدفع بـ 22 فرقة إنقاذ في انفجار عكار

دفع الصليب الأحمر اللبناني بـ ٢٢ فرقة في انفجار صهريج المحروقات في عكار لنقل القتلى والجرحى الى مستشفيات المنطقة.

وقُتل 20 شخصا وأصيب 79 آخرون، في الساعات الأولى من صباح اليوم، في انفجار ضخم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين بمنطقة عكار شمالي لبنان، فيما لا تزال عمليات الإطفاء جارية والبحث عن مفقودين.

ويشهد لبنان أزمة نقص حادة في الوقود رغم استيراد كميات كافية منه، وذلك بسبب تخزين المواد البترولية لتهريبها أو للبيع في السوق السوداء، وذلك قبل قرار رفع الدعم عن المشتقات البترولية، الصادر مساء الأربعاء الماضي.

وشنت الأجهزة الأمنية اللبنانية، أمس، حملات مكثفة لضبط مستودعات الوقود المخالفة ومحتكري المشتقات البترولية؛ بغرض بيع الوقود المدعوم بأسعار أعلى بعد رفع الدعم.