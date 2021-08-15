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الصليب الأحمر اللبناني يدفع بـ 22 فرقة إنقاذ في انفجار عكار

08:01 ص الأحد 15 أغسطس 2021
الصليب الأحمر اللبناني يدفع بـ 22 فرقة إنقاذ في انفجار عكار

أرشيفية

دفع الصليب الأحمر اللبناني بـ ٢٢ فرقة في انفجار صهريج المحروقات في عكار لنقل القتلى والجرحى الى مستشفيات المنطقة.

وقُتل 20 شخصا وأصيب 79 آخرون، في الساعات الأولى من صباح اليوم، في انفجار ضخم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين بمنطقة عكار شمالي لبنان، فيما لا تزال عمليات الإطفاء جارية والبحث عن مفقودين.

ويشهد لبنان أزمة نقص حادة في الوقود رغم استيراد كميات كافية منه، وذلك بسبب تخزين المواد البترولية لتهريبها أو للبيع في السوق السوداء، وذلك قبل قرار رفع الدعم عن المشتقات البترولية، الصادر مساء الأربعاء الماضي.

وشنت الأجهزة الأمنية اللبنانية، أمس، حملات مكثفة لضبط مستودعات الوقود المخالفة ومحتكري المشتقات البترولية؛ بغرض بيع الوقود المدعوم بأسعار أعلى بعد رفع الدعم.

انفجار صهريج وقود الصليب الأحمر اللبناني عمليات إطفاء لبنان

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