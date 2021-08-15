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اللقطات الأولى لانفجار صهريج وقود في لبنان (فيديو)

07:00 ص الأحد 15 أغسطس 2021
اللقطات الأولى لانفجار صهريج وقود في لبنان (فيديو)

أرشيفية

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا كبيرا في عكار شمال لبنان.

وأكد الصليب الأحمر اللبناني، سقوط 20 قتيلا و79 جريحا، جرّاء انفجار صهريج وقود في عكار.

قال الصليب الأحمر اللبناني في تغريدة على "تويتر"، إن عملية مسح منطقة الانفجار في عكار شمال لبنان، ما زالت مستمرة.

وجاء الانفجار في وقت يعاني فيه لبنان منذ أسابيع طويلة نقصا في المحروقات ينعكس سلبا على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.

وقال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحرير إن حادث انفجار خزان وقود في ‎عكار شمالي لبنان لا يختلف عن كارثة ‎ميناء بيروت البحري.

انفجار صهريج وقود التواصل الاجتماعي لبنان عكار الصليب الأحمر اللبناني

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