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مصر تعرب عن تعازيها لهايتي في ضحايا الزلزال المدمر

01:02 ص الأحد 15 أغسطس 2021
مصر تعرب عن تعازيها لهايتي في ضحايا الزلزال المدمر

وزارة الخارجية المصرية

مصر - (أ ش أ)

أعربت جمهورية مصر العربية، السبت، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية هايتي الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء الزلزال المدمر، الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى والمفقودين.
وعبرت مصر- في بيان لوزارة الخارجية- عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكافة المصابين، مؤكدة حكومةً وشعباً تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب هايتي الصديقة في هذا المصاب الأليم

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