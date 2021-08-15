مصر تعرب عن تعازيها لهايتي في ضحايا الزلزال المدمر
مصر - (أ ش أ)
أعربت جمهورية مصر العربية، السبت، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية هايتي الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء الزلزال المدمر، الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى والمفقودين.
وعبرت مصر- في بيان لوزارة الخارجية- عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكافة المصابين، مؤكدة حكومةً وشعباً تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب هايتي الصديقة في هذا المصاب الأليم
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