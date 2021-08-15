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اختتام مناورات سعودية هندية في مياه الخليج العربي

12:32 ص الأحد 15 أغسطس 2021
اختتام مناورات سعودية هندية في مياه الخليج العربي

أرشيفية

الرياض - (د ب أ)

اختتمت مساء السبت مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط (المحيط الهندي)، التي جرت بين القوات البحرية السعودية والقوات البحرية الهندية في مياه الخليج العربي.

‎‎وقال قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني إن التمرين شمل مناورات عدّة، من ضمنها تدريب حق الزيارة والتفتيش، وحماية حقول النفط، وحماية الجزر، وتدريب البحث والإنقاذ، والحرب الإلكترونية، وهجوم الزوارق بأنواعها، والتزود بالوقود، وتدريب أهداف ما وراء الأفق.

‎وأوضح القحطاني أن التمرين حقق جميع الأهداف، من توحيد المفاهيم، وتبادل الخبرات، وصقل وتطوير المهارات للمشاركين باحترافيه عالية وتوثيق أواصر التعاون العسكري المشترك.

مناورات سعودية هندية مياه الخليج العربي المحيط الهندي القوات البحرية السعودية القوات البحرية الهندية

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