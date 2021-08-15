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مصر تعزي روسيا في ضحايا تحطم طائرة في تركيا أثناء مهمة إنسانية

12:09 ص الأحد 15 أغسطس 2021
مصر تعزي روسيا في ضحايا تحطم طائرة في تركيا أثناء مهمة إنسانية

أرشيفية

مصر - (أ ش أ)

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، عن خالص التعازي والمواساة لروسيا الاتحادية الصديقة؛ وذلك جراء سقوط الطائرة الروسية (Be-200) التي تحطمت في تركيا، السبت، أثناء المهمة الإنسانية التي كانت تقوم بها.
وعبرت مصر- في بيان لوزارة الخارجية- عن تضامنها في هذا المصاب الأليم، متقدمة ببالغ التعازي لذوي الضحايا.

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مصر روسيا حادث تحطم طائرة تركيا مهمة إنسانية

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