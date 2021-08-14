اللجنة العسكرية "5+5" في ليبيا تعلن البدء بالمرحلة الثانية من إزالة ألغام الطريق الساحلي

وكالات

أعلنت اللجنة العسكرية 5+5 في ليبيا السبت، البدء بالمرحلة الثانية من إزالة ألغام الطريق الساحلي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وطالبت اللجنة بسرعة تعيين وزير للدفاع وتأكيد أمن الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت، مشيرة إلى أنها اتفقت على قنا على تدابير وخطة عاجلة لإخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وأشارت اللجنة إلى أنها خاطبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة لتجميد أي اتفاقات عسكرية مع أي دولة.