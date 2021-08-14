Masrawy logo white

إيران تعلن الإغلاق الشامل بعد وصول الموجة الخامسة من كورونا

10:09 م السبت 14 أغسطس 2021
إيران تعلن الإغلاق الشامل بعد وصول الموجة الخامسة من كورونا

أرشيفية

طهران - (بي بي سي)

أعلنت السلطات الإيرانية السبت فرض إجراءات إغلاق مؤقتة في محاولة للحد من تزايد الإصابات والوفيات اليومية الناتجة عن فيروس كورونا، مع السعي إلى زيادة وتيرة التلقيح.

وتواجه إيران منذ أواخر يونيو ما وصف بـ"الموجة الخامسة" من التفشي الوبائي، سببتها سلالة دلتا شديدة العدوى. وتعد هذه الموجة الأشد فتكا منذ رصد الفيروس في البلاد في فبراير 2020.

وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من الإثنين ويستمر حتى نهاية السبت المقبل، كما سيمنع التنقل بوسائل النقل الخاصة بين المحافظات اعتبارا من ظهر الأحد وحتى 27 أغسطس. واتخذت السلطات إجراءات مماثلة في أواخر يوليو، لكنها اقتصرت على محافظتي طهران وألبرز المجاورتين.

هذا المحتوى من

إيران طهران وفيات كورونا السلطات الإيرانية

الخبر التالى:

"نيويورك تايمز": أمريكا تستعد لإعطاء جرعة تنشيطية من لقاح كورونا الشهر المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| بالرابط ورقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا