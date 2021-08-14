إيران تعلن الإغلاق الشامل بعد وصول الموجة الخامسة من كورونا

طهران - (بي بي سي)

أعلنت السلطات الإيرانية السبت فرض إجراءات إغلاق مؤقتة في محاولة للحد من تزايد الإصابات والوفيات اليومية الناتجة عن فيروس كورونا، مع السعي إلى زيادة وتيرة التلقيح.

وتواجه إيران منذ أواخر يونيو ما وصف بـ"الموجة الخامسة" من التفشي الوبائي، سببتها سلالة دلتا شديدة العدوى. وتعد هذه الموجة الأشد فتكا منذ رصد الفيروس في البلاد في فبراير 2020.

وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من الإثنين ويستمر حتى نهاية السبت المقبل، كما سيمنع التنقل بوسائل النقل الخاصة بين المحافظات اعتبارا من ظهر الأحد وحتى 27 أغسطس. واتخذت السلطات إجراءات مماثلة في أواخر يوليو، لكنها اقتصرت على محافظتي طهران وألبرز المجاورتين.