نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يوجه قوات الدعم السريع بالتحلي بالمسؤولية
السودان - (أ ش أ)
وجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، قوات الدعم السريع، بالالتزام والتحلي بالمسؤولية والمحافظة على شرف الدولة وهيبتها.
وأكد دقلو، خلال مخاطبته قوات الدعم السريع بقاعدة طيبة العسكرية بالخرطوم اليوم السبت، على ضرورة الانضباط الشديد وتقديم الشكل اللائق للدعم السريع، مشددا على ضرورة احترام المواطنين.
وأشاد دقلو بالتنظيم والانضباط الذي أظهرته القوات، مشيراً إلى أن هذا المظهر هو الذي قام عليه الدعم السريع.
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