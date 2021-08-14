الجزائر تكافح للسيطرة على حرائق الغابات

الجزائر - (د ب أ)

تواصل الجزائر جهودها للسيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت بعدد من الولايات منذ الاثنين الماضي، وتسببت في مقتل أكثر من 70 شخصا بين مدنيين وعسكريين وجرح عدد آخر.

وقال جهاز الدفاع المدني اليوم السبت، إنه لا زال يكافح رفقة مصالح أخرى من أجل إخماد 29 حريقا عبر 13 ولاية، منها 7 حرائق بولاية تيزي وزو التي تعد الأكثر تضررا.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الجزائرية اليوم وصول طائرة إسبانية خاصة بمكافحة الحرائق تصل طاقة استيعابها إلى 3 آلاف لتر من الماء، وهذا لتعزيز وسائل مكافحة الحرائق، على أن تصل طائرة أخرى من نفس البلد ونفس النوع خلال الساعات القادمة.

ووصلت إلى الجزائر أمس الأول الخميس، طائرتان فرنسيتان لإخماد الحرائق بعد الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه الحكومة مع الاتحاد الأوروبي.