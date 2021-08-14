مسؤولة أممية تعبر عن قلقها البالغ بشأن تأثير أزمة الوقود بلبنان على الخدمات الصحية

لبنان - (أ ش أ)

عبرت نجاة رشدي نائب المنسق الخاصة للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان ،عن بالغ قلقها بشأن تأثير أزمة الوقود بلبنان على وصول الملايين من المقيمين في البلاد إلى خدمات الرعاية الصحية والمياه، وأنه على جميع الجهات المعنية العمل على إيجاد حلول مستدامة للمستشفيات لإنقاذ الأرواح.

وعبرت رشدي عن استعداد مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في لبنان لتقديم الدعم المتواصل....وتشهد لبنان أزمة حادة الكهرباء بسبب النقص الحاد في إمدادات الشبكة الحكومية ونقص الوقود وخصوصا المازوت اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات والمؤسسات التي تقدم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى المنازل، وخصوصا بعد رفع الدعم نهائيا عن المحروقات.