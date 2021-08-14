عون يدعو البرلمان اللبناني لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بعد وقف دعم الوقود

لبنان - (أ ش أ)

وجه الرئيس اللبناني ميشال عون مساء اليوم رسالة لمجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري عرض فيها الواقع الذي نشأ عقب القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بوقف الدعم على مواد وسلع حياتية، وذلك دون انتظار صدور البطاقة التمويلية، داعيا إلى بحث ما تركه هذا القرار من تداعيات سلبية زادت من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية التي يعيشها البلد.

وشرح عون في رسالته مسار الاجتماعات التي عقدت مع الوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت في مجلس الوزراء، والتي لم تؤد إلى نتائج عملية تفضي إلى رفع الدعم تدريجيا عن المشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الاستشفائية والطبية على أنواعها، والتي لم تعد متوافرة، الأمر الذي يهدد صحة الناس وغذائهم وأمنهم الاجتماعي وايضاً حقوقهم الحياتية.

وأضاف عون أن مجلس الوزراء تعذر انعقاده بعد رفض رئيس حكومة تصريف الاعمال الدعوة إلى عقده.

وطلب الرئيس اللبناني من بري مناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب وفقا للأصول، واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب في شأنها.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب قد رفض أمس الدعوة التي وجهها الرئيس اللبناني ميشال عون لانعقاد مجلس الوزراء لبحث تداعيات النقص الشديد في المشتقات البترولية في البلاد.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية في بيان لها أن الحكومة مستقيلة منذ ١٠ أغسطس العام الماضي، والتزاماً بنص المادة ٦٤ من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع.