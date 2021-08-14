Masrawy logo white

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف يرفض دعوة عون لعقد اجتماع لمجلس الوزراء

08:11 م السبت 14 أغسطس 2021
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف يرفض دعوة عون لعقد اجتماع لمجلس الوزراء

حسان دياب

لبنان - (أ ش أ)

رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب الدعوة ،التي وجهها الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم لانعقاد مجلس الوزراء لبحث تداعيات النقص الشديد في المشتقات البترولية في البلاد.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية في بيان لها أن الحكومة مستقيلة منذ العاشر من أغسطس العام الماضي، و التزاماً بنص المادة 64 من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ومنعاً لأي التباس فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع.

وكان ‏الرئيس اللبناني قد دعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة القصوى ،بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء في جلسة تخصص لمعالجة التداعيات الخطيرة لأسباب أزمة عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها، وذلك استناداً إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور.

هذا المحتوى من

حسان دياب الحكومة اللبنانية لبنان مجلس وزراء لبنان

الخبر التالى:

عون يدعو البرلمان اللبناني لمناقشة الأوضاع الاقتصادية بعد وقف دعم الوقود

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| السيسي: "الدولة مش هتعمل حاجة إلا زي ما الكتاب بيقول"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا