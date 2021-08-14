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حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتضاعف في أسبوعين

06:28 م السبت 14 أغسطس 2021
حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتضاعف في أسبوعين

حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ)

بلغ متوسط وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة على مدى سبعة أيام 645 وفاة يوم الجمعة، ليتضاعف تقريبا في غضون أسبوعين ويصل إلى أعلى مستوى منذ مايو، مع تفشي متحور دلتا في البلاد.

وارتفعت نسبة الإصابات اليومية بنحو 66% خلال الفترة نفسها وعادت إلى المستويات التي سجلت آخر مرة في أوائل فبراير حيث بلغ المتوسط 128 ألف حالة حتى يوم الجمعة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

لكن الوفيات هي أقل بكثير مما كانت عليه خلال موجة التفشي السابقة خلال العام الجديد، وذلك في ظل تطعيم نصف إجمالي السكان بشكل كامل وحوالي 60% تلقوا جرعة واحدة على الأقل ، وفقا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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كورونا.. لحظة بلحظة

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212

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285061

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16604

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إجمالي المتعافين

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