بوتين: حجم الكوارث الطبيعية في روسيا "غير مسبوق"

موسكو - (د ب أ)

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حجم الكوارث الطبيعية في بلاده بأنه غير مسبوق.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن بوتين قوله اليوم السبت إن على السلطات في الأقاليم أن تستعد لنقل المتضررين إلى أماكن آمنة إذا استلزم الأمر "والواجب بالدرجة الأولى إنقاذ حياة السكان وصحتهم وممتلكاتهم".

وبسبب حرائق الغابات المدمرة، حذر بوتين من خطر الدخان على المسنين والمرضى.

وطالب بوتين بتقليل الأضرار في غابة تايجا المهمة للمناخ العالمي وفي غابات أخرى، كما طالب بإعداد خطط لإعادة بناء للمنازل المدمرة والمتضررة.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة حماية الغابات في روسيا سجلت اليوم اندلاع 252 حريقا في مساحة بلغ إجماليها 2ر4 مليون هكتار وهي مساحة تعادل مساحة دولة مثل سويسرا.

واندلعت معظم الحرائق في منطقة ياقوتيا في شرق سيبيريا.

في الوقت نفسه هطلت الأمطار بغزارة جنوب روسيا ما أدى إلى حدوث فيضانات بمحاذاة ساحل البحر الأسود، كما تم تسجيل حدوث فيضانات في مناطق في أقصى شرق البلاد.

وأضاف بوتين أن هذه الكوارث " توضح مرة أخرى بصورة أكبر مدى أهمية أن نتعامل بشكل مكثف ومنهجي مع قضايا البيئة والمناخ".

كان بوتين أعلن مؤخرا اعتزامه العمل على تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل ملحوظ.