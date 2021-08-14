روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

روسيا - (أ ش أ)

سجلت روسيا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 819 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يعد أعلى حصيلة يومية على الإطلاق في البلاد منذ بدء انتشار الفيروس، ليصل إجمالي الوفيات 170 ألف حالة حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم السبت، أن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا،أصدر بيانا، أكد فيه تسجيل 819 وفاة جديدة بجائحة "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 169 ألفا و683 حالة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 22 ألفاً و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى ستة ملايين و579 ألفاً و212 حالة، فيما أشار البيان إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغ خمسة ملايين و867 ألفاً و890 حالة، بعد خروج 19 ألفا 550 مريضا من المستشفيات أمس.