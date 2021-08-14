العراق: نتائج مؤتمر دول الجوار ستفضي إلى توقيع معاهدة "إعلان بغداد"

العراق - (أ ش أ)

أكدت لجنة العلاقات والشؤون الخارجية النيابية العراقية، أهميـة نتائج ومخرجات مؤتمر دول جوار العراق " قمة بغداد الدولية " المقرر عقدها نهاية شهر أغسطس الجاري بمشاركة دولية وإقليمية واسعة .

وذكر عضو اللجنة النائب عامر الفايـز -في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" اليوم السبت، أن مؤتمر دول جوار العراق أو قمة بغداد الدولية، هو جزء مكمل لعملية التواصل الإقليمي مع دول الجوار والمنطقة.

واوضح ان العراق يحاول جمع الأطراف الدولية والاقليمية على طاولة مستديرة واحدة، تتبنى مناقشة معظم الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك لهذه البلدان .

وأشار إلى أن الأمن ومكافحة الارهاب والفساد ، والخدمات والاعمار والمياه، هي الاخرى ملفات عراقية ذات تماس دولي وإقليمي مباشر، لذلك تحتاج إلى استراتيجية متوازنة مع جميع الأطراف بما يضمن حل الخلافات مع دول الجوار، مبينا ان مخرجات قمة دول جوار العراق قد تفضي إلى توقيـع مايسمى بـ "إعلان بغداد أو معاهدة بغداد أو اتفاقية بغداد" ضمن إطار بروتوكول دولي ستكون جميع الأطراف الإقليمية معنية بها.

وتتواصل التحضيرات الحكومية لعقد قمة بغداد الدولية نهاية شهر أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 13 دولة عربية واجنبية بضمنها دول جوار العراق ومصر وقطر والإمارات، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.