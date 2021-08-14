زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب هايتي

واشنطن- (د ب أ):

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة7.2 درجة ضرب هايتي صباح السبت.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على مسافة 12 كيلومترا من منطقة سان لويس دو سود، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وقالت صحيفة "دياريو ليبر" في جمهورية الدومينيكان إن الزلزال وقع الساعة 29:8 صباحا بالتوقيت المحلي (12:29 بتوقيت جرينتش)، وقد شعر به سكان الدومينيكان التي تشارك جزيرة "هيسبانيولا" مع هايتي.

ولم يتضح بعد حجم الدمار الذي سببه الزلزال.

ولا تزال هايتي، التي تعد الدولة الأفقر في نصف الكرة الغربي، تعيش في ظل تداعيات الزلزال الكارثي الذي ضربها في عام 2010، والذي أودى بحياة 200 ألف شخص.

وتعاني هايتي أيضا اضطرابات سياسية منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو الماضي.