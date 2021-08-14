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بريطانيا تعين وزير التعليم السابق هيندس وزيرا للأمن

04:01 م السبت 14 أغسطس 2021
بريطانيا تعين وزير التعليم السابق هيندس وزيرا للأمن

بريطانيا

لندن- (د ب أ):

عينت الحكومة البريطانية وزير التعليم السابق داميان هيندس وزيرا جديدا للأمن .

وتم الإعلان عن تعيين هيندس بعد ساعات مما تردد عن حصول وزيرة الداخلية بريتي باتيل على هذا المنصب ضمن مهامها، بحسب منافذ إعلامية من بينها صحيفتا تايمز وتليجراف.

وذكرت منافذ إعلامية بريطانية أن ناطقا باسم وزارة الداخلية أشار إلى أنه تم توسيع مهام وظيفة باتيل الآن لتشمل "تلك المتعلقة بـمسائل الأمن الوطني".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هيندس يتولى المنصب عقب استقالة وزير الأمن السابق جيمس بروكنشاير الذي تنحى قبل خمسة أسابيع جراء مشاكل صحية، حيث أن تعافيه من سرطان الرئة "يستغرق وقتا أطول من المتوقع".

أعرب هيندس عن امتنانه لشغل المنصب الجديد في تغريدة.

وقال: "انطلاقا من الوعي بمدى ثقل المهمة، فالمسؤولية الأولى للحكومة هي سلامة البلاد ومواطنيها".

كان قد تم انتقاد الحكومة البريطانية مؤخرا لعدم قيامها بشغل منصب وزير الأمن.

يشار إلى أن بعض الحوادث التي هزت المملكة المتحدة مؤخرا تضمنت قيام مسلح بقتل ستة أشخاص في بليموث، ومواطنا ألقي القبض عليه في ألمانيا للاشتباه في التجسس لحساب روسيا بينما كان يعمل في السفارة البريطانية في برلين.

بريطانيا الحكومة البريطانية لندن داميان هيندس

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