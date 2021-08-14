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نجاة قائد أمني من محاولة إغتيال في عدن جنوبي اليمن

03:55 م السبت 14 أغسطس 2021
نجاة قائد أمني من محاولة إغتيال في عدن جنوبي اليمن

انفجار عبوة ناسفة

صنعاء- (د ب أ):

نجا قائد أمني تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في محافظة عدن، جنوبي البلاد.

وقال مصدر عسكري، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، "إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت اثناء مرور سيارة دورية عسكرية كان فيها صالح الذرحاني، قائد شرطة مديرية دار سعد، وعدد من مرافقيه".

واشار المصدر إلى أن اشتباكات خفيفة اندلعت عقب الانفجار، ما اسفر عن إصابة أربعة أشخاص بينهم جنود ومدنيون.

وبحسب المصدر، فقد نشرت قوات الانتقالي مسلحيها في المنطقة عقب الإنفجار، في حين لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن هذه العملية.

سبق وأن شهدت محافظة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا، عدة انفجارات وعمليات اغتيال طالت مسؤولين وضباطا وافرادا في قوات الأمن والجيش.

عبوة ناسفة نعاء حاولة إغتيال دن

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