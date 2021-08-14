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بالفيديو- تحطم طائرة إطفاء روسية على متنها 8 أشخاص في تركيا

03:24 م السبت 14 أغسطس 2021
بالفيديو- تحطم طائرة إطفاء روسية على متنها 8 أشخاص في تركيا

أرشيفية

وكالات:

تحطمت طائرة إطفاء حريق روسية وعلى متنها 8 أشخاص (6 روس وتركيان)، السبت، في مدينة قهرمان مرعش جنوبي تركيا، أثناء مهمة للسيطرة على النيران.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، إن الطائرة مرتبطة بإدارة الغابات العامة.

وأضافت أنه تم إرسال فرق بحث وإنقاذ إلى المنطقة.

وأوضحت وكالة "دي إتش إيه" الخاصة للأنباء، إن الطائرة من طراز "بي- 200"، التي استأجرتها تركيا من روسيا، تحطمت أثناء إخماد حريق في غابة حول منطقة بيرتيز، وأضافت أن سبب التحطم لم يتم تحديده بعد.

حريق تركيا مدينة قهرمان مرعش طائرة إطفاء روسية

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