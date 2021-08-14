بالفيديو- تحطم طائرة إطفاء روسية على متنها 8 أشخاص في تركيا

وكالات:

تحطمت طائرة إطفاء حريق روسية وعلى متنها 8 أشخاص (6 روس وتركيان)، السبت، في مدينة قهرمان مرعش جنوبي تركيا، أثناء مهمة للسيطرة على النيران.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، إن الطائرة مرتبطة بإدارة الغابات العامة.

Yangın söndürme uçağının düşüş anlar vatandaş kamerasına yansıdı — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) August 14, 2021

وأضافت أنه تم إرسال فرق بحث وإنقاذ إلى المنطقة.

وأوضحت وكالة "دي إتش إيه" الخاصة للأنباء، إن الطائرة من طراز "بي- 200"، التي استأجرتها تركيا من روسيا، تحطمت أثناء إخماد حريق في غابة حول منطقة بيرتيز، وأضافت أن سبب التحطم لم يتم تحديده بعد.