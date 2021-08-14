مسؤولة أفغانية: طالبان سيطرت على ولاية لوجار

مزار شريف (افغانستان)- (د ب أ):

أكدت هدى أحمدي، مشرعة في ولاية "لوجار" وسط أفغانستان، السبت، أن طالبان سيطرت على جميع مناطق الولاية،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

وقالت أحمدي أن طالبان احتجزت مسؤولين بالولاية.

وتقع لوجار على مسافة نحو 80 كيلومترا من العاصمة كابول.

من جهة أخرى ، ذكر متحدث باسم ولاية بلخ الأفغانية أن حركة طالبان شنت هجمات على مدينة "مزار شريف" من جهات مختلفة، لكنه لم يكشف أي شيء بشأن تقدم المقاتلين وسقوط ضحايا.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم عن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد قوله في سلسلة من التغريدات أن هناك تقدما للمقاتلين باتجاه عاصمة ولاية بلخ، مضيفة أن قوات الأمن الوطني الأفغانية تكبدت ضحايا.

وولاية بلخ، التي تقع شمال أفغانستان هي الولاية الوحيدة، تحت سيطرة الحكومة الأفغانية، التي يسيطر عليها الآن، المارشال دوستم والزعيم الجهادي، عطا الله محمد نور.

وفي جنوب شرق أفغانستان، دخلت طالبان مدينة "شارانا" بإقليم باكتيكا، حسب مزاعم ذبيح الله مجاهد.

وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر في ولاية "باكتيا" جنوب شرق البلاد أن طالبان شنت هجمات عنيفة في مدينة جارديز، عاصمة الولاية.

تأتي الهجمات على مدينة جارديز، فيما سقطت جميع مناطق ولاية "باكتيا" في أيدي طالبان.

والآن تسيطر طالبان على 18 ولاية من 34 ولاية أفغانية.

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الرئيس الأفغاني، أشرف غني ألقى خطابا تلفزيونيا، في أول تصريحات علنية له منذ أن حققت طالبان المزيد من المكاسب في الأيام الأخيرة.

وكان آخر ظهور لغني يوم الأربعاء الماضي في مدينة "مزار شريف" شمال البلاد، حيث شن المسلحون هجوما متعدد الجوانب، صباح اليوم السبت.

وسيطرت طالبان على معظم شمال وغرب وجنوب أفغانستان وتقاتل الآن القوات الحكومية، على بعد 11 كيلومترا فقط، جنوب العاصمة، كابول.

يأتي تقدم طالبان قبل أقل من ثلاثة أسابيع من سحب أمريكا آخر قوات لديها من أفغانستان، بعد حوالي 20 عاما من الحرب.

ولم يتحدث غني وكبار المسؤولين في الحكومة التي تؤيدها الغرب عن المكاسب الأخيرة للمسلحين.