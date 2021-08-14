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مصرف لبنان المركزي يتراجع عن قرار رفع الدعم ولكن "بشروط"

11:45 ص السبت 14 أغسطس 2021
مصرف لبنان المركزي يتراجع عن قرار رفع الدعم ولكن "بشروط"

بيروت- (بي بي سي):

أعرب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة عن استعداده للاستمرار في استخدام احتياطياته لدعم واردات الوقود، إن أجاز مجلس الوزراء قانونا يسمح بذلك.

وقال سلامة في لقاء مع الإعلام المحلي إنه مضطر لوقف الدعم لأن الاحتياطي الإلزامي الموجود لدى البنك قد وصل إلى الخط الأحمر والبديل هو تشريع في ​مجلس النواب يسمح لمصرف لبنان استخدام التوظيفات الإلزامية لتمويل استيراد المحروقات.

وقوبل إعلان البنك وقف الدعم بإدانة شديدة من قبل الحكومة؛ إذ يؤدي القرار إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، خاصة أنه يتزامن مع أزمة اقتصادية حادة.

وتشهد البلاد نقصا في الوقود بجميع أنواعه، ما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وإلى تعطل الأعمال التجارية، وتنعكس سلبا على الوضع الأمني.

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