الصين: تسجيل 66 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

بكين- (أ ش أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم السبت تسجيل 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، بينها 30 حالة محلية العدوى و 36 حالة إصابة جديدة وافدة.

وأضافت اللجنة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بكوفيد-19 في البلاد خلال ال(24) ساعة الماضية.​