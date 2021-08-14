Masrawy logo white

الصين: تسجيل 66 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

08:58 ص السبت 14 أغسطس 2021
الصين: تسجيل 66 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

بكين- (أ ش أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم السبت تسجيل 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، بينها 30 حالة محلية العدوى و 36 حالة إصابة جديدة وافدة.

وأضافت اللجنة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بكوفيد-19 في البلاد خلال ال(24) ساعة الماضية.​

هذا المحتوى من

Asha
الصين فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الرئيس السيسي يفتتح من مدينة بدر عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا