الصين: تسجيل 66 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
بكين- (أ ش أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم السبت تسجيل 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، بينها 30 حالة محلية العدوى و 36 حالة إصابة جديدة وافدة.
وأضافت اللجنة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بكوفيد-19 في البلاد خلال ال(24) ساعة الماضية.
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