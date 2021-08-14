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تايلاند تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:48 ص السبت 14 أغسطس 2021
تايلاند تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

بانكوك- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم السبت، تسجيل 22 ألفا و86 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة منذ بدء انتشار الوباء إلى 885 ألفا و275 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة - حسبما ذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية - 217 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 7 آلاف و343 حالة.

وأشارت إلى أنه تعافى على مدار أمس، 23 ألفا و672 شخصا؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 667 ألفا و556 شخصا.​

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فيروس كورونا تايلاند حالات وفاة

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إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

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إجمالي المتعافين

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