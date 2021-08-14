أمريكا وكازاخستان تبحثان أخر تطورات الأوضاع في أفغانستان

واشنطن- (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الكازاخي مختار تيلوبردي ونائب رئيس الوزراء إيرالي توجانوف في مكالمة هاتفية الوضع في أفغانستان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أن بلينكن أطلع نظيره الكازاخي على خطط الولايات المتحدة لتقليص وجودها المدني في كابول في ضوء تدهور الوضع الأمني، مع التأكيد على استمرار التزام واشنطن بالحفاظ على علاقة دبلوماسية وأمنية قوية مع حكومة أفغانستان.

وناقش الوزيران أيضا جائحة كوفيد-19 المستمرة وتعهد الاثنان بالبقاء على اتصال وثيق بشأن القضيتين في المستقبل.​