Masrawy logo white

أمريكا وكازاخستان تبحثان أخر تطورات الأوضاع في أفغانستان

08:44 ص السبت 14 أغسطس 2021
أمريكا وكازاخستان تبحثان أخر تطورات الأوضاع في أفغانستان

أنتوني بلينكن

واشنطن- (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره الكازاخي مختار تيلوبردي ونائب رئيس الوزراء إيرالي توجانوف في مكالمة هاتفية الوضع في أفغانستان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - أن بلينكن أطلع نظيره الكازاخي على خطط الولايات المتحدة لتقليص وجودها المدني في كابول في ضوء تدهور الوضع الأمني، مع التأكيد على استمرار التزام واشنطن بالحفاظ على علاقة دبلوماسية وأمنية قوية مع حكومة أفغانستان.

وناقش الوزيران أيضا جائحة كوفيد-19 المستمرة وتعهد الاثنان بالبقاء على اتصال وثيق بشأن القضيتين في المستقبل.​

هذا المحتوى من

أنتوني بلينكن أمريكا كازاخستان أفغانستان

الخبر التالى:

تايلاند تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
95

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

212

متعافون اليوم

285061

إجمالي الإصابات

16604

إجمالي الوفيات

233729

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الرئيس السيسي يفتتح من مدينة بدر عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا